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Онколог Румянцев указал на главный симптом развития рака у детей

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Общество
Онколог Румянцев указал на главный симптом развития рака у детей
wikipedia.org  /  Nephron/CC BY-SA 3.0

Москва, 28 июня. Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что онкологические заболевания у детей и взрослых могут различаться.

Он перечислил симптомы на которые родителям стоит обратить внимание в первую очередь. Тревогу должен вызывать синдром хронической усталости, сообщил специалист. Он объяснил, что этого у ребенка быть не должно. Дети заряжены на движение и активную жизнь, добавил Румянцев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Бледность и симптомы интоксикации также могут указывать на развитие онкологических заболеваний и ребенка. Специалист подчеркнул, что следует обращать внимание на увеличение живота или лимфоузлов у подростка. Беспричинное появление хромоты также может служить фактором развитие рака, добавил Румянцев.

Ученые из США ранее заявили, что создали уникальное лекарство против рака костей. Препарат находит опухоль и способствует ее полному уничтожению.

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дети рак онкология
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