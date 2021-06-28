Онколог Румянцев указал на главный симптом развития рака у детей

Москва, 28 июня. Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что онкологические заболевания у детей и взрослых могут различаться.

Он перечислил симптомы на которые родителям стоит обратить внимание в первую очередь. Тревогу должен вызывать синдром хронической усталости, сообщил специалист. Он объяснил, что этого у ребенка быть не должно. Дети заряжены на движение и активную жизнь, добавил Румянцев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Бледность и симптомы интоксикации также могут указывать на развитие онкологических заболеваний и ребенка. Специалист подчеркнул, что следует обращать внимание на увеличение живота или лимфоузлов у подростка. Беспричинное появление хромоты также может служить фактором развитие рака, добавил Румянцев.

Ученые из США ранее заявили, что создали уникальное лекарство против рака костей. Препарат находит опухоль и способствует ее полному уничтожению.