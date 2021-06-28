Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 11:51
11:50
Общество
В Крыму могут ввести бонусную систему для привившихся туристов
11:45
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии
11:45
Политика
Премьер-министр Швеции объявил об отставке
11:43
Общество
Диетолог из Турции перечислил опасные сочетания продуктов
11:43
Видео
Десятки велогонщиков «Тур де Франс» получили травмы из-за болельщицы
11:42
Экономика
Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки
11:40
Общество
Петров пост 2021: сколько длится, традиции и правила, календарь питания по дням
11:36
Общество
Московские школы откажутся от бумажного формата медкарт
11:36
Происшествия
Родственников Гудкова вызвали в ГУВД по делу о найденных патронах
11:36
Политика
Церемонию инаугурации Раиси назначили на 3 августа
Все новости

Соседов обвинил Пугачеву в безвкусии и отсутствии самоиронии

616
Шоу-бизнес
Соседов обвинил Пугачеву в безвкусии и отсутствии самоиронии
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 28 июня. Популярный скандальный критик уверен, что Примадонна растеряла свой дар.

Популярный украинский критик Сергей Соседов славится своими скандальными высказываниями, порой даже оскорбительными для звезд российской эстрады. Он зачастую высказывается о знаменитостях честнее, чем того требует ситуация, а о лести наверное даже никогда не слышал, пишет «Экспресс Газета«.

Особую любовь он питает к Примадонне советской и российской эстрады Алле Пугачевой. Были времена, когда он высказывался о ней исключительно в положительном ключе, но в последнее время разносит в пух и прах все, что делает артистка.

По мнению Соседова, Аллу Борисовну в свое время перехвалили и разбаловали. Он считает, что певица обрела популярность лишь благодаря своему бывшему мужу Александру Стефановичу и без его помощи, у нее было бы в разы меньше шансов пробиться.

«О Примадонне нашей говорили много того, чего не надо было о ней говорить. Аллочка была переоценена, к сожалению. И я сам внес в это лепту. Мы ее разбаловали, вот она и поверила в то, что она великая и гениальная. Но эти определения ей не подходят»,— считает Соседов.

Музыкального критика коробит поведение любвеобильной актрисы. Он уверен, что Алла Пугачева может выйти замуж еще несколько раз.

Сергей Соседов отмечает, что Пугачева когда-то действительно была талантлива, но сейчас растеряла дар, потеряла вкус и сегодняшний ее репертуар по его мнению совершенно негоден и безвкусен.

«По мне, петь про телогреечку и копеечку, стоя при этом в дорогущей красной одежде — это полное отсутствие самоиронии и вкуса. Хоть бы телогрейку надела — для прикола», - возмущается критик.

Ранее Алла Борисовна резко ответила телеведущей Лере Кудрявцевой на попытки лезть в ее личную жизнь.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Соседов обвинил Пугачеву в безвкусии и отсутствии самоиронии
пугачева соседов критика хейт безвкусие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru