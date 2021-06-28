Соседов обвинил Пугачеву в безвкусии и отсутствии самоиронии

Москва, 28 июня. Популярный скандальный критик уверен, что Примадонна растеряла свой дар.

Популярный украинский критик Сергей Соседов славится своими скандальными высказываниями, порой даже оскорбительными для звезд российской эстрады. Он зачастую высказывается о знаменитостях честнее, чем того требует ситуация, а о лести наверное даже никогда не слышал, пишет «Экспресс Газета«.

Особую любовь он питает к Примадонне советской и российской эстрады Алле Пугачевой. Были времена, когда он высказывался о ней исключительно в положительном ключе, но в последнее время разносит в пух и прах все, что делает артистка.

По мнению Соседова, Аллу Борисовну в свое время перехвалили и разбаловали. Он считает, что певица обрела популярность лишь благодаря своему бывшему мужу Александру Стефановичу и без его помощи, у нее было бы в разы меньше шансов пробиться.

«О Примадонне нашей говорили много того, чего не надо было о ней говорить. Аллочка была переоценена, к сожалению. И я сам внес в это лепту. Мы ее разбаловали, вот она и поверила в то, что она великая и гениальная. Но эти определения ей не подходят»,— считает Соседов.

Музыкального критика коробит поведение любвеобильной актрисы. Он уверен, что Алла Пугачева может выйти замуж еще несколько раз.

Сергей Соседов отмечает, что Пугачева когда-то действительно была талантлива, но сейчас растеряла дар, потеряла вкус и сегодняшний ее репертуар по его мнению совершенно негоден и безвкусен.

«По мне, петь про телогреечку и копеечку, стоя при этом в дорогущей красной одежде — это полное отсутствие самоиронии и вкуса. Хоть бы телогрейку надела — для прикола», - возмущается критик.

Ранее Алла Борисовна резко ответила телеведущей Лере Кудрявцевой на попытки лезть в ее личную жизнь.