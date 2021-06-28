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Ксения Собчак пришла в ужас от нарядов звезд на «Жаре»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:48
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла в ужас от нарядов звезд на «Жаре»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 28 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак жестко раскритиковала нелепые, на ее взгляд, наряды российских звезд на ковровой дорожке музыкального фестиваля «Жара».

Журналистка опубликовала небольшое видео с подборкой самых странных, по ее мнению, нарядов мероприятия. Ролик пришедшая в ужас ведущая разместила в своем TikTok-аккаунте.

«А кто-нибудь может объяснить, что за *** с нарядами на красной дорожке фестиваля «Жара»»? — иронично поинтересовалась Собчак.

Возглавила подборку поющая ведущая Ольга Бузова, которая появилась на фестивале в ярко-красном платье с длинным шлейфом, образ она дополнила розовыми туфлями в стиле принцесс из советских сказок. Еще одна отличившаяся певица — Клава Кока. Она надела короткое черное платье, а сверху накинула подобие шали, сделанной из долларовых купюр. Известный тиктокер Даня Милохин и вовсе появился на дорожке в черно-желтом спортивном костюме.

Досталось и артисткам, которые уже много лет в шоу-бизнесе: певица Валерия надела несуразный, по мнению Собчак, джинсовый костюм с цветастыми босоножками, а Лолита в коротком платье привела с собой молодого мужчину в сетчатой майке в стиле исполнителя Валерия Леонтьева. Ведущая Юлия Барановская и вовсе нарядилась в топ, словно отлитый из золота.

Поклонники поддержали Собчак и поблагодарили ее за критику. Многие отметили, что современные артисты в погоне за оригинальностью и хайпом растеряли чувство вкуса и стиля.

Отличиться в хорошем смысле на премии удалось певице Нюше. Звезда появилась в платье-пиджаке размера оверсайз. Поклонники пришли в восторг от сексуального наряда кумира.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Собчак пришла в ужас от нарядов звезд на «Жаре»
Лолита Валерия собчак бузова жара
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