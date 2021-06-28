Ксения Собчак пришла в ужас от нарядов звезд на «Жаре»

Москва, 28 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак жестко раскритиковала нелепые, на ее взгляд, наряды российских звезд на ковровой дорожке музыкального фестиваля «Жара».

Журналистка опубликовала небольшое видео с подборкой самых странных, по ее мнению, нарядов мероприятия. Ролик пришедшая в ужас ведущая разместила в своем TikTok-аккаунте.

«А кто-нибудь может объяснить, что за *** с нарядами на красной дорожке фестиваля «Жара»»? — иронично поинтересовалась Собчак.

Возглавила подборку поющая ведущая Ольга Бузова, которая появилась на фестивале в ярко-красном платье с длинным шлейфом, образ она дополнила розовыми туфлями в стиле принцесс из советских сказок. Еще одна отличившаяся певица — Клава Кока. Она надела короткое черное платье, а сверху накинула подобие шали, сделанной из долларовых купюр. Известный тиктокер Даня Милохин и вовсе появился на дорожке в черно-желтом спортивном костюме.

Досталось и артисткам, которые уже много лет в шоу-бизнесе: певица Валерия надела несуразный, по мнению Собчак, джинсовый костюм с цветастыми босоножками, а Лолита в коротком платье привела с собой молодого мужчину в сетчатой майке в стиле исполнителя Валерия Леонтьева. Ведущая Юлия Барановская и вовсе нарядилась в топ, словно отлитый из золота.

Поклонники поддержали Собчак и поблагодарили ее за критику. Многие отметили, что современные артисты в погоне за оригинальностью и хайпом растеряли чувство вкуса и стиля.

Отличиться в хорошем смысле на премии удалось певице Нюше. Звезда появилась в платье-пиджаке размера оверсайз. Поклонники пришли в восторг от сексуального наряда кумира.