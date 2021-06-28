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Пермский бизнесмен расстрелял семью на глазах у ребенка

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:54
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Происшествия
Пермский бизнесмен расстрелял семью на глазах у ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Пермь, 28 июня. Предприниматель совершил массовое убийство на пикнике. Это произошло в Горнозаводском районе Пермского края.

Семья в составе матери отца и 11-летней дочери приехали на отдых к берегу реки Койвы. Позже к ним присоединилась сестра женщины — 40-летняя завуч одной из сельских школ. Спустя время к отдыхающим подъехал бывший муж последней. Он попросил поговорить с бывшей супругой, но та отказала. Изначально мужчина уехал, но ближе к ночью вернулся с разборками и ружьем, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Обиженный стал стрелять по людям. Девочка позвонила в полицию и рассказала о происходящем. Однако помочь семье не успели — все трое взрослых скончались на месте. Медики доставили несовершеннолетнюю в больницу, где ей диагностировали сквозное ранение плеча. Позже ребенка передадут сотрудникам опеки. У убитой сотрудницы школы также остался несовершеннолетний сын. В настоящий момент правоохранители разыскивают стрелка.

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