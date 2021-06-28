Экономисты сулят хорошие перспективы курсу рубля и ценам на нефть

Москва, 28 июня. Стоимость нефти марки Brent в 2021 году не опустится ниже 68 долларов за баррель, а курс рубля в целом будет стабильным и даже сможет укрепиться к доллару.

Таким прогнозом поделились опрошенные газетой «Ведомости» экономисты. По их мнению, спрос на топливо будет расти на фоне восстановления мировой экономики. При этом ограничения ОПЕК+ продолжат действовать, что позитивно скажется на котировках сырья.

Курс рубля традиционно зависит от динамики нефтяных цен, поэтому рост стоимости барреля позволит рублю укрепиться. Однако на российскую валюту продолжают давить геополитические риски, из-за чего повышение курса не будет таким заметным. Экономисты сходятся на том, что в 2021 году стоимость доллара составит 69-71 рублей.

Рубль на протяжении прошлой недели укреплялся по отношению к доллару. Аналитик «Альфа-Капитала» Владимир Брагин ранее рассказал, стоит ли сейчас вкладывать деньги в доллар.