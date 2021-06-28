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Смертельный синдром начали выявлять у переболевших COVID-19 детей в Индии

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:40
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Общество
Смертельный синдром начали выявлять у переболевших COVID-19 детей в Индии
pixabay.com

Нью-Дели, 28 июня. Дети в Индии, которые перенесли коронавирусную инфекцию, заболевают смертельным мультисистемным воспалительным синдромом.

Индийские специалисты все чаще выявляют заболевание у перенесших коронавирус детей. Синдрому уже год, отметил заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессор Джаяшри. Случаи болезни зафиксировали в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и некоторых других.

Дети чаще переносят коронавирус в легкой форме, чем взрослые, однако впоследствии у них начинается воспаление. Болезнь развивается в течение четырех – шести недель после выздоровления. У ребенка снижается давление, повышается температура, появляется сыпь, конъюнктивит и диарея. Заболевание может привести к смерти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее обратился к гражданам из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Он призвал «преодолеть сомнения» и начать вакцинироваться.

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дети синдром коронавирус
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