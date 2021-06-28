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Эфир: Обоснованность обязательной вакцинации работников бизнеса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:11
Общество
Эфир: Обоснованность обязательной вакцинации работников бизнеса
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

В понедельник, 28 июня, с 13:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная обязательной вакцинации от COVID-19 работников бизнес-сегмента в России.

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией вынудила власти многих российских городов ввести довольно жесткие меры профилактики, в частности, в отношении сферы бизнеса. Чиновники обратились к предпринимателям с требованием вакцинировать сотрудников — такое решение должно стать альтернативной очередному локдауну.

Приглашенные эксперты обсуждают правомерность и эффективность такой меры, а также пытаются ответить на ряд насущных вопросов. Как владельцу кафе или ресторана убедить работника поставить прививку? Чем именно сотрудник, не желающий вакцинироваться, может обосновать отказ? И не приведет ли решение властей к кадровому голоду в отрасли?

В медиацентре «Патриот» присутствуют координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель СПб РО «Деловой России» Дмитрий Панов, генеральный директор ГК «Теремок» по СПб Виталий Свидовский, а также генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова. По видеосвязи с приглашенными гостями директор по персоналу «ГЕРОФАРМ» Александра Арендарь.

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