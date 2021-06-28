Центр Махачкалы остался без света из-за сильного пожара

Махачкала, 28 июня. Центр дагестанской столицы с ночи остается без электроснабжения. Причиной массового отключения стал пожар на одной из подстанций.

«Произошел пожар на подстанции «Новая» по улице Ирчи Казака», – говорится в сообщении пресс-службы махачкалинской мэрии.

По данным администрации, без электричества остаются практически все центральные улицы и проспекты города – Шамиля, Гамидова, Ярагского, Ирчи Казака, Гагарина. Также авария затронула улицы Ушакова, Братьев Нурбагандовых и близлежащие районы столицы.

В мэрии отметили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся. К ним привлечены силы филиала компании «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане без электроэнергии остались жители более 16 тысяч домов. Проблема затронула 12 муниципалитетов с общей численностью населения 80 тысяч человек.