Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 11:50
11:50
Общество
В Крыму могут ввести бонусную систему для привившихся туристов
11:45
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии
11:45
Политика
Премьер-министр Швеции объявил об отставке
11:43
Общество
Диетолог из Турции перечислил опасные сочетания продуктов
11:43
Видео
Десятки велогонщиков «Тур де Франс» получили травмы из-за болельщицы
11:42
Экономика
Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки
11:40
Общество
Петров пост 2021: сколько длится, традиции и правила, календарь питания по дням
11:36
Общество
Московские школы откажутся от бумажного формата медкарт
11:36
Происшествия
Родственников Гудкова вызвали в ГУВД по делу о найденных патронах
11:36
Политика
Церемонию инаугурации Раиси назначили на 3 августа
Все новости

Осужденный за убийства детей уральский маньяк признался в новых преступлениях

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:24
1
5723
Происшествия
Осужденный за убийства детей уральский маньяк признался в новых преступлениях
stocksnap.io

Тюмень, 28 июня. Маньяк из Свердловской области Евгений Петров, который орудовал еще в двухтысячных, приговорен к новому сроку. Он оказался причастен к изнасилованию и убийству 16-летней школьницы.

Преступление произошло в мае 2001 года в Дуванском районе Башкирии. Именно тогда пропала девушка. Спустя несколько месяцев ее нашли мертвой. В то время дело прекратили, так как подозреваемые не были найдены. СК начал заниматься убийством в прошлом году.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что убийство было похоже на несколько других. Все жертвы, убитые в это время, находились в глухих лесах. Их тела были с увечьями. Следователи, установив схожесть, отправились в колонию и стали допрашивать маньяка. Тот сознался в содеянном. В результате мужчине назначили новый срок, сообщает РИА Новости.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Осужденный за убийства детей уральский маньяк признался в новых преступлениях
тюмень маньяк петров
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru