Осужденный за убийства детей уральский маньяк признался в новых преступлениях

Тюмень, 28 июня. Маньяк из Свердловской области Евгений Петров, который орудовал еще в двухтысячных, приговорен к новому сроку. Он оказался причастен к изнасилованию и убийству 16-летней школьницы.

Преступление произошло в мае 2001 года в Дуванском районе Башкирии. Именно тогда пропала девушка. Спустя несколько месяцев ее нашли мертвой. В то время дело прекратили, так как подозреваемые не были найдены. СК начал заниматься убийством в прошлом году.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что убийство было похоже на несколько других. Все жертвы, убитые в это время, находились в глухих лесах. Их тела были с увечьями. Следователи, установив схожесть, отправились в колонию и стали допрашивать маньяка. Тот сознался в содеянном. В результате мужчине назначили новый срок, сообщает РИА Новости.