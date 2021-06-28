Страна-заповедник: Украина до сих пор не достигла уровня развития 1991 года

За 25 лет независимости Украина по уровню жизни превратилась в беднейшую страну Европы. Кроме того, государство до сих пор не может выйти по уровню развития на показатели 1991 года. С таким заявлением выступил украинский политолог Алексей Якубин.

День Конституции давно является на Украине официальным государственным праздником. Ежегодно он отмечается 28 июня. Прописанные в тексте Конституции положения практически никогда не соблюдались на практике, превращая главный закон страны в набор мертвых фраз. Так, например, в статье 3 сказано, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются на Украине наивысшей социальной ценностью. А в статье 13 говорится о том, что государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, а также социальную направленность экономики.

В Конституции Украины также сообщается, что государство обеспечивает социальную защиту граждан, в том числе и в результате утраты работоспособности, в условиях безработицы, а также в старости. Но на самом деле эта норма главного закона страны никогда не исполнялась. Кроме того, после прихода во власть Владимира Зеленского социальные стандарты существенно ухудшились. Коммунальные тарифы, цены на основные продукты питания постоянно растут. В это же время зарплаты — самые низкие в Европе, а пенсии — ниже прожиточного минимума. Как недавно заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, украинцам для физиологического выживания в месяц достаточно 5–5,5 тысячи гривен (13–14 тысяч рублей).

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал о том, что сегодня Украина превратилась в страну-заповедник, в котором власть постоянно манипулирует общественным мнением.

«В чем я вижу проблему: власть пользуется тем, что часть людей просто не знает, что Конституция Украины защищает их социальные права. Кроме того, власть постоянно пытается манипулировать общественным мнением, используя мифы, которые уже давно опровергнуты. Но они продолжают действовать на Украине — в стране-заповеднике. Один из мифов — что нужно продавать все государственное. А это при том, что на Украине сегодня роль государственного сектора ниже, чем в Германии и во Франции», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Политолог также отметил, что за 30 лет независимости Украина так и не смола выйти на показатели 1991 года. Эксперт констатировал, что экономика страны является неэффективной.

«У меня иногда складывается впечатление, что в нашей стране используются механизмы, которые уже были применены в других странах, но не сработали. Помимо этого, в экономической политике мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Если смотреть на экономические показатели Украины, то на сегодняшний день мы до сих пор не достигли уровня развития, который имели в 1991 году. Все наши соседи, кроме Молдовы, давно вышли за этот уровень. Сегодня, по сути, идет пропаганда социал-дарвинизма — выживут сильнейшие. А если нет — ваши проблемы. Мне очень жаль, что наша страна оказалась заповедником. Если мы посмотрим на соседние страны, то ни одна из них не имеет такой неэффективной экономической политики», — резюмировал Алексей Якубин.

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны поддержать Украину, поскольку это поможет не потерять Россию навсегда.