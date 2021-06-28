Эфир: Воспитание патриотизма в современной молодежи обсудят в пресс-центре «Патриота»

Новую экспозицию представит исторический музей 516-й школы Невского района Петербурга. Она посвящена атомной подводной лодке «Комсомолец», затонувшей в 1989 году в Норвежском море. Эта трагедия прогремела как гром среди ясного неба в мировой повестке.

На сегодняшний день в здании музея на Народной улице представлено 1570 экспонатов и 9 экспозиций, которые доступны каждому школьнику. Однако современных подростков интересуют другие вещи.

Почему нынешняя молодежь выбирает себе кумиров из ряда тиктокеров и блогеров? Почему они становятся фанатами сомнительных звезд шоу-бизнеса, а не истинных героев: врачей, солдат и спасателей? Эти и другие вопросы в пресс-центре медиахолдинга «Патриот» обсудят заведующая историческим музеем 516-й школы Невского района Петербурга Галина Андреева и режиссер-документалист, действительный член Арктической академии и Русского географического общества Сергей Надеин.

Гости встречи также обсудят документальный фильм, посвященный погибшей подводной лодке и школьному музею.