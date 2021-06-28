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Астролог советует в начале недели отложить романтические отношения

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Общество
Астролог советует в начале недели отложить романтические отношения
pixabay.com  / 

Астролог Яна Ваганова в комментарии ФАН составила прогноз удачи на текущую неделю.

28 июня, понедельник

Активный день, захочется много всего сделать. Будут спонтанные идеи и мысли. Главное — поставить цель и действовать решительно. Созвездие Дхаништха означает «изобильный ветер», и день так или иначе будет связан с финансами, особенно после обеда. А вот романтические свидания сегодня лучше отложить. Удача от занятий йогой.

29 июня, вторник

День чуткости и обостренного восприятия. Несмотря на тонкую организацию психики в этот день, физические нагрузки для тела окажутся особенно полезны. Могут быть споры и разногласия на пустом месте, не давайте вовлечь себя в выяснение отношений. Удача ждет тех, кто готов уделить время приготовлению вкусного и полезного обеда.

30 июня, среда

Острый день. Не стройте грандиозных планов, они пройдут совсем не так, как вам бы хотелось. Воспринимайте происходящее философски, как должное. А вот активность на огороде или в саду — пойдет на пользу и принесет удачу. Если у вас нет даже домашних растений, то устройте себе прогулку в парке, побудьте на свежем воздухе.

1 июля, четверг

Самый благоприятный день этой недели. Долой скучные дела и рутину, нужна активность. Запланируйте сегодня что-то грандиозное, посетите место, куда вы давно хотели сходить, но откладывали. Можно заложить хороший фундамент для духовного роста через занятия йогой и медитацией. Удача придет вместе с новыми знакомствами.

Астролог советует в начале недели отложить романтические отношения
pixabay.com  / Avi Chomotovski

2 июля, пятница

Легкий день, располагающий к веселью, творчеству, остроумию и общению с друзьями. Можно отправиться по магазинам, выбранные вещи гармонично войдут в ваш гардероб. День полон романтики и здорового авантюризма, смело отправляйтесь в поездки. Накшатра связана с деньгами, все вложения удачны.

3 июля, суббота

Акцент дня — верность и дружба. Но как раз сегодня вероятны споры и обманы, достаточно напряженный день. И на сегодня есть два рецепта: заняться домашними делами или совершить вылазку на природу, отдыхать и дышать свежим воздухом. Дела, начатые в этот день, будут идти быстро. И плохие, и хорошие. Какие именно начинать, решать вам. Удача в этот день от взаимодействия с лошадьми.

4 июля, воскресенье

Финансы могут незаметно прийти к минимальной отметке, не стоит в этот день брать деньги в долг или одалживать их другим. В решении проблем используйте воображение и творческий подход. Возможно, этот день откроет вам что-то новое. И если у вас есть стойкое ощущение того, что все идет не так, как надо, то остановитесь и отложите дела — завтра все пойдет легко. Удача — в общении с отцом и соблюдении поста.

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