Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью

Тюмень, 28 июня. Течь опасного груза зафиксировали во время осмотра поезда, который остановился на станции «Войновка».

Вещество из цистерны текло со скоростью 200 капель в минуту, сообщал сайт 360tv.ru. Вагон отцепили для устранения неисправности и остановки течи. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований экологического законодательства. Вред окружающей среде вещество, вытекшее из цистерны, не причинило, сообщили в ведомстве.