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Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:09
Происшествия
Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью
pixabay.com  /  analogicus

Тюмень, 28 июня. Течь опасного груза зафиксировали во время осмотра поезда, который остановился на станции «Войновка».

Вещество из цистерны текло со скоростью 200 капель в минуту, сообщал сайт 360tv.ru. Вагон отцепили для устранения неисправности и остановки течи. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований экологического законодательства. Вред окружающей среде вещество, вытекшее из цистерны, не причинило, сообщили в ведомстве.

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экология тюмень утечка опасное вещество
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