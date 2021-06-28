Тренера Де Бура уволят после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020

Амстердам, 28 июня. Неожиданное поражение от Чехии на стадии 1/8 финала Евро-2020 может обернуться увольнением для главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, сообщает журналист Николо Скира.

Чешская сборная, занимающая 40-е место в рейтинге ФИФА, сенсационно обыграла команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы.

Как заявил Николо Скира в Twitter, руководство нидерландской сборной приняло решение расстаться с 51-летним специалистом. Работой де Бура недовольно большинство членов правления федерации футбола Нидерландов.

Сборная Чехии обыграла нидерландцев в 1/8 финала Евро со счетом 2:0, передает RT, голами отметились Томаш Голеш и Патрик Шик. На групповой стадии сборная Нидерландов обыграла Украину (3:2), одержала победу над Австрией (2:0) и разгромила Северную Македонию (3:0).