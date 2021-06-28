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Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа

Шоу-бизнес
Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 июня. Певица Ольга Бузова, выходя на сцену МХАТ имени Горького, сильно рисковала, поскольку является непрофессиональной актрисой, заявила артистка Елена Проклова.

Она отметила, что в МХАТ имени Горького, в котором проработала 20 лет, всегда серьезно относились к репертуару и труппе переживали за честь театра.

«Не думаю, что театральное искусство — эта та сфера, в которой можно работать без соответствующего образования. Играть на сцене только на первый взгляд легко. Если в кино за актера многое могут сделать оператор, художник, режиссер, монтажер, то в театре ты на виду у зрителя», — обюъяснила Проклова в разговоре с изданием «СтарХит».

По мнению артистки, звезды без профессионального актерского образования сильно рискуют, когда выходят на сцену. Дело в том, что зрители никогда не прощают ошибок.

Сама знаменитость призналась, что не пошла бы на спектакль с участием Бузовой. Участие экс-ведущей «Дома-2» в театральном проекте она назвала самодеятельностью.

«Мне очень сложно анализировать историю с Ольгой Бузовой в театре. Не могу сказать, что это радует. Как говорят, дым пожиже и труба пониже, — как-то так все становится у нас», — добавила 67-летняя артистка.

Бузова сыграла на сцене легендарного МХАТ имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». Новость об участии знаменитости в постановке вызвала негодование у многих деятелей культуры.

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