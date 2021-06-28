Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа

Москва, 28 июня. Певица Ольга Бузова, выходя на сцену МХАТ имени Горького, сильно рисковала, поскольку является непрофессиональной актрисой, заявила артистка Елена Проклова.

Она отметила, что в МХАТ имени Горького, в котором проработала 20 лет, всегда серьезно относились к репертуару и труппе переживали за честь театра.

«Не думаю, что театральное искусство — эта та сфера, в которой можно работать без соответствующего образования. Играть на сцене только на первый взгляд легко. Если в кино за актера многое могут сделать оператор, художник, режиссер, монтажер, то в театре ты на виду у зрителя», — обюъяснила Проклова в разговоре с изданием «СтарХит».

По мнению артистки, звезды без профессионального актерского образования сильно рискуют, когда выходят на сцену. Дело в том, что зрители никогда не прощают ошибок.

Сама знаменитость призналась, что не пошла бы на спектакль с участием Бузовой. Участие экс-ведущей «Дома-2» в театральном проекте она назвала самодеятельностью.

«Мне очень сложно анализировать историю с Ольгой Бузовой в театре. Не могу сказать, что это радует. Как говорят, дым пожиже и труба пониже, — как-то так все становится у нас», — добавила 67-летняя артистка.

Бузова сыграла на сцене легендарного МХАТ имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». Новость об участии знаменитости в постановке вызвала негодование у многих деятелей культуры.