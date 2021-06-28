Жительница Бийска разоблачила уловку мошенников и сохранила 300 тыс. рублей

Бийск, 28 июня. Неизвестные пытались обмануть женщину и выкрасть у нее деньги в Алтайском крае. Гражданка поняла, что может стать жертвой аферистов и уберегла денежные средства.

Злоумышленник позвонил 51-летней местной жительнице и представился «сотрудником банка». Звонивший заявил, что некие преступники пытаются завладеть ее деньгами, которые хранятся на счете. Ей продиктовали ряд действий и посоветовали выполнить их. Мошенник сказал, что пользователю необходимо снять все средства и внести их на якобы сберегательный счет, рассказала ФАН пресс-секретарь МУ МВД России «Бийское» Анастасия Исаева.

Женщина испугалась, пошла в банковское отделение и взяла кредит почти на 300 тысяч. Немного подумав, она не стала переводить деньги и обратилась к правоохранителям. В настоящее время анонима разыскивают.