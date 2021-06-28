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Жительницу Башкирии убило молнией во время прогулки в лесу

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:03
Происшествия
Жительницу Башкирии убило молнией во время прогулки в лесу
pixabay.com

Уфа, 28 июня. Трагедия произошла в лесном массиве у озера. Молния ударила в супружескую пару.

Непогода настигла отдыхавших возле деревни Малый Нагадак. После удара молнии мужчина потерял сознание, а когда очнулся — вызвал скорую. Однако было уже поздно. От полученных телесных повреждений его супруга скончалась на месте ЧП.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее пастух погиб от удара молнии в поле под Саратовом. Трагический инцидент произошел в Балаковском районе.

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башкирия молния малый нагадак
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