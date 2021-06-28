Манукян отреагировал на версию о «связи» судейства Карасева на Евро-2020 с делом MH17

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян раскритиковал конспирологические теории, распространяемые в Голландии после проигрыша их команды на Евро-2020 в 1/8 финала. В воскресенье вечером матч Нидерланды — Чехия на будапештской «Пушкан Арене» закончился сенсационной победой подопечных Ярослава Шильгавы со счетом 2:0. Таким образом, чехи вышли в четвертьфинал, где им предстоит встреча с нашими «обидчиками» датчанами.

ФАН много пишет о Евро-2020, хотя наше издание не является специализированным спортивным сайтом. Не будем разбирать все тонкости этого действительно очень драматичного матча, остановимся на главной коллизии. Многим показалось спорным решение российского арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего матч, когда он после игры рукой на 53-й минуте удалил нидерландского защитника, игрока «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Решение Карасев принял после просмотра видеоповтора эпизода, в соответствии с правилами, хотя футболист явно коснулся мяча рукой случайно, в падении.

Global Look Press / Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

После этого игра оставшихся в десятерым голландцев была сломана, чем успешно воспользовались объективно более слабые, но сыгранные и отлично выглядящие в обороне чехи.

Естественно, результат матча не устроил голландских болельщиков, которые не стали скупиться на брань в адрес российского судьи и на конспирологические теории: дескать, Карасеву в перерыве звонил чуть ли не президент России с требованием любой ценой утопить «оранжевых». И что это, дескать, «месть» за демонстративный отказ голландского премьера Марка Рютте участвовать в саммите ЕС, если на него пригласят президента РФ Владимира Путина.

Напомним, демарш Рютте связан с ситуацией вокруг малайзийского Boeing-777, рейс MH17, потерпевшего крушение над территорией Украины летом 2014 года. Сейчас в Нидерландах идет суд над предполагаемыми виновниками трагедии. Несмотря на неоднократно приводимые Москвой доказательства, что ни Россия, ни республики Донбасса не имеют к этому трагическому инциденту никакого отношения, в Голландии склонны считать по-другому, к тому же большинство погибших в самолете были подданными королевства.

Новостное агентство «Харьков» /

История с MH17 — это часть больший политики и общего антироссийского тренда, модного сегодня на Западе, но к Евро-2020 это явно не имеет никакого отношения, и искать черную кошку в темной комнате, в которой ее нет, по меньшей мере странно, считает Вадим Манукян.

«Забавный народ эти конспирологи: во всем видят подвох и политику, — отметил блогер в комментарии ФАН. — Стоило Карасеву просто принципиально отсудить матч Чехии с Нидерландами, и тут же посыпалось: это, мол, «месть» за Boeing и за, прямо скажем, довольно нелепый демарш голландского премьера и так далее. А почему же эти конспирологи, которые так любят во всем находить параллели, забыли, что Чехия (как и США) находится в списке недружественных России государств? А Нидерланды, напротив, в этом списке отсутствуют. Так что у доморощенных конспирологов явно концы с концами не сходится. А, может, просто футболистам не нужно было грубо играть, чтобы иметь возможность самим решать свою судьбу, а не ждать «милостей» от судьи? Плохому танцору всегда что-то мешает — на этот раз в виноватых оказались футбольные правила и судейство. Просто надо лучше играть!»

На Евро-2020 продолжаются игры 1/8 финала. 28 июня состоятся матчи Хорватия — Испания («Паркен-Арена», Копенгаген, начало в 19:00, трансляция на Матч ТВ) и Франция — Швейцария («Пушкаш Арена», Будапешт, начало 22:00, трансляция на канале «Россия-1).

29 июня: Англия — Германия («Уэмбли», Лондон, 19:00, Первый канал) и Швеция — Украина («Хэмпден-Парк», Глазго, 22:00, «Россия-1»).