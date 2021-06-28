Тихоокеанский флот РФ получит четвертую подлодку проекта «Варшавянка» до конца 2021 года

Санкт-Петербург, 28 июня. Четвертая подводная лодка проекта 636 для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду до конца 2021 года, сообщает пресс-служба «Адмиралтейских верфей».

Согласно обнародованным данным, на сегодняшний день завершена стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа». Также проводится затяжка магистрального кабеля.

«Спуск на воду корабля запланирован до конца текущего года», — говорится в пресс-релизе.

Первая субмарина проекта 636 была передана Тихоокеанскому флоту РФ еще в декабре 2019 года. Ранее было продемонстрировано, как данная подлодка выглядит изнутри.