Россия считает неприемлемым игнорирование США запросов по кибератакам

Москва, 28 июня. Соединенные Штаты не отвечают на официальные запросы Кремля по кибератаками на российские системы и госструктуры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона направила уже более 40 таких обращений. Однако Вашингтон предпочитает молчать. Российский МИД считает такую ситуацию неприемлемой, резюмировал дипломат.

Ранее Рябков выразил надежду на полноформатный диалог по кибербезопасности между Россией и США. Стоит отметить, что эта тема стала одной из ключевых на прошедшем саммите Россия — США.