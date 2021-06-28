Перечислены овощи, повышающие сахар в крови при диабете

Лондон, 28 июня. Пациенты с сахарным диабетом часто соблюдают определенные диеты для сохранения своего здоровья. Врачи рассказали, какие продукты могут повлиять на уровень сахара в крови.

Уровень сахара в крови зависит от гликемического индекса продуктов, которые употребляет пациент с сахарным диабетом. Об этом в беседе с изданием Daily Express рассказал британский специалист по диабету и эндокринологии Ральф Абрахам.

По словам врача, высоким гликемическим индексом обладают некоторые овощи, на что важно обратить внимание. К таким продуктам, в частности, относятся помидоры и картофель. При этом специалист отмечает, что содержание сахара в помидорах зависит от их сорта и зрелости, а сладкий картофель имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный.

Сахарный диабет является одним из факторов, повышающих вероятность сердечного приступа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Чтобы снизить риск развития диабета, необходимо правильно питаться. В частности, следует употреблять больше фруктов, передает «Ридус». Важно следить за состоянием здоровья и обращать внимание на признаки, которые указывают на диабет: сухость во рту, приступы голода и ухудшение зрения.