Труп голого мужчины нашли в подъезде жилого дома на Урале

Екатеринбург, 28 июня. Бездыханное тело мужчины обнаружили в одном из подъездов жилого дома на улице Ухтомской в Красноуфимске.

По заявлениям очевидцев, у погибшего мужчины в доме была квартира: он работал водителем, и у него остались дети. Большую часть времени уралец проводил по работе в Екатеринбурге.

В Следственном комитете подтвердил информацию о смерти мужчины, отметив, что его гибель не связана с криминалом. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Труп мужчины нашли в пензенском селе, сообщал сайт 360tv.ru. Тело погибшего выловили из пруда.