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В Керчи увеличили количество техники для ликвидации последствий наводнения

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:59
Происшествия
В Керчи увеличили количество техники для ликвидации последствий наводнения
facebook.com  /  Сергей Бороздин

Керчь, 28 июня. Уборка территорий продолжается после тропических ливней в Керчи. На место, где бушевала стихия, направили дополнительную технику — 60 специальных расчетов.

Вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова назначили быть ответственным за восстановление города. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу и сказал, что темпы приведения города в порядок его не устраивают. Он пообещал приехать и проверить ход работ.

Крым накрыли тропические ливни с 17 июня. В восточных районах за ночь выпало две месячных нормы осадков. Больше всех пострадали Керчь и Ленинский район. В отдельных районах была проведена эвакуация людей.

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Все новости / Происшествия / В Керчи увеличили количество техники для ликвидации последствий наводнения
керчь техника наводнение
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