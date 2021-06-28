В Керчи увеличили количество техники для ликвидации последствий наводнения

Керчь, 28 июня. Уборка территорий продолжается после тропических ливней в Керчи. На место, где бушевала стихия, направили дополнительную технику — 60 специальных расчетов.

Вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова назначили быть ответственным за восстановление города. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу и сказал, что темпы приведения города в порядок его не устраивают. Он пообещал приехать и проверить ход работ.

Крым накрыли тропические ливни с 17 июня. В восточных районах за ночь выпало две месячных нормы осадков. Больше всех пострадали Керчь и Ленинский район. В отдельных районах была проведена эвакуация людей.