Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 10:18
10:17
Экономика
Основатель Tesla за неделю заработал почти 10 млрд долларов
10:16
Евро 2020
Роналду бросил капитанскую повязку на газон после поражения от Бельгии
10:16
Шоу-бизнес
Проклова объяснила, почему решила рассказать о домогательствах известного актера
10:15
Общество
«Замечательный человек»: Проклова простила домогавшегося ее актера
10:12
Политика
США опасаются влияния антироссийских санкций на Казахстан
10:10
Происшествия
Жительница Бийска разоблачила уловку мошенников и сохранила 300 тыс. рублей
10:10
Технологии
В Роскосмосе рассказали, как идет подготовка к пуску «Союз-2.1а» с Байконура
10:10
Экономика
Бизнесмены рассказали о самых неуступчивых партнерах во время пандемии
10:09
Происшествия
Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью
10:08
Евро 2020
Тренера Де Бура уволят после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020
Все новости

Премьер Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на пособия беременным

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:55
Экономика
Премьер Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на пособия беременным
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июня. Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился о выделении более 46,6 млрд рублей на новый пакет господдержки.

Россиянки, которые встанут на учет в ранние сроки беременности, а также родители-одиночки, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, получат новые пособия. На эти цели правительство выделяет более 46,6 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что граждане смогут оформить целевые пособия, начиная с 1 июля. Для этого они смогут использовать портал «Госуслуги».

Поддержка распространяется на более чем 400 тыс. беременных женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Жительницам страны направят около 10 млрд рублей от государства, благодаря чему каждый месяц они смогут получать по 6,3 тыс. рублей.

Родителям, воспитывающим детей в одиночку, в среднем будут оказывать помощь в размере 5,5 тыс. рублей ежемесячно. Члены правительства отмечают, что до 2022 года выплату получат родители свыше одного миллиона детей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Премьер Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на пособия беременным
мишустин господдержка беременные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru