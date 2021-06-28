Премьер Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на пособия беременным

Москва, 28 июня. Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился о выделении более 46,6 млрд рублей на новый пакет господдержки.

Россиянки, которые встанут на учет в ранние сроки беременности, а также родители-одиночки, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, получат новые пособия. На эти цели правительство выделяет более 46,6 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что граждане смогут оформить целевые пособия, начиная с 1 июля. Для этого они смогут использовать портал «Госуслуги».

Поддержка распространяется на более чем 400 тыс. беременных женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Жительницам страны направят около 10 млрд рублей от государства, благодаря чему каждый месяц они смогут получать по 6,3 тыс. рублей.

Родителям, воспитывающим детей в одиночку, в среднем будут оказывать помощь в размере 5,5 тыс. рублей ежемесячно. Члены правительства отмечают, что до 2022 года выплату получат родители свыше одного миллиона детей.