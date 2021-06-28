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В Дагестане введут пятитысячные штрафы за приготовление шашлыка в лесу

Общество
В Дагестане введут пятитысячные штрафы за приготовление шашлыка в лесу
pixabay.com  /  Free-Photos

Махачкала, 28 июня. Жители Дагестана могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей за попытки пожарить шашлык и в целом развести огонь в лесах республики. Особый противопожарный режим будет действовать до середины июля.

«Если в лесу будут обнаружены в этот период жители, которые разводят костер и жарят шашлык, собрались на пикник, сжигают мусор, сухую траву, то будет составлен протокол об административном правонарушении, штраф составит от двух с половиной до пяти тысяч рублей», — заявил в эфире ГТРК «Дагестан» глава комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов.

Он объяснил, что режим ограничений пребывания граждан и въезда в леса на транспортных средствах введен из-за опасности возгорания в жаркую погоду. Глава даглесхоза особо обратил внимание на то, что для возникновения пожара в таких условиях достаточно даже искры от глушителя автомобиля.

«Даже от глушителя машины может произойти возгорание, если трава сухая и высокая», — сказал Абдулхамидов.

Ранее ФАН сообщал, что на нефтяной базе в Махачкале загорелся резервуар с мазутом. В тушении пожара было задействовано 14 единиц спецтехники.

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россия дагестан штраф шашлыки лесные пожары
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