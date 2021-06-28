Певица Нюша появилась в жакете вместо платья на премии «Жара»

Москва, 28 июня. Известная певица Нюша (Анна Шурочкина) восхитила своих поклонников появлением на музыкальной премии «Жара». Вместе вечернего платья певица надела удлиненный жакет.

Образ для вечеринки звезда показала на своей странице в Instagram. Поскольку в Москве из-за антикоронавирусных мер отменили многие мероприятия, второй день популярного фестиваля проходил без зрителей.

По красной ковровой дорожке прошлись многие звезды, среди которых заметно выделилась Нюша. Для премии звезда надела удлиненный черный пиджак оверсайз в белую полоску, а под него — топ в сетку. Образ был дополнен массивными босоножками на высокой шпильке.

«Сегодня будет двойная ЖАРА», — подписала пост исполнительница хита «Цунами».

Поклонники пришли в восторг от образа своего кумира. Под публикацией появилось огромное количество хвалебных отзывов. Нашлись и ироничные комментарии, авторы которых предположили, что певица забыла надеть платье.

«Пиджак огонь и ты тоже! Шикарно выглядишь!»; «Нюша, выглядишь просто бомбически. Но, кажется, ты немного забыла надеть платье»; «Потрясающая красотка! Затмила всех на премии!» — с восторгом отметили пользователи.

Особенно поклонников восхищает, что после рождения дочери певица стала выглядеть лишь моложе и ярче. Некоторое время назад артистка рассказала, какое полное имя они с бизнесменом Игорем Сивовым придумали для дочери.