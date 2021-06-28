Пентагон намерен испытать термоядерный «меч Армагеддона»

Вашингтон, 28 июня. Тестовые полеты американской ракеты Ground Based Strategic Deterrent запланированы на 2023 год, сообщает издание Popular Mechanics, ссылаясь на данные ВВС США.

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую в СМИ назвали «мечом Армагеддона», должна заменить МБР Minuteman III, которые производятся в США с семидесятых годов прошлого века.

Ground Based Strategic Deterrent оснастят термоядерной боеголовкой W87-1, мощность которой достигает 350 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность всего в 15 килотонн. Новая ракета после испытаний будет включена в ядерную триаду Соединенных Штатов, куда уже входят бомбардировщики B-2 и B-52, а также субмарины класса Ohio с ракетами Trident II D-5.

Разработкой GBSD занимается американская военная корпорация Northrop Grumman, которая известна созданием стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Сейчас инженеры проводят «критическую проверку конструкции» подсистем термоядерной баллистической ракеты. Как ожидается, испытательный полет боеприпаса состоится в конце 2023 года на военной базе Ванденберг в Калифорнии.

Если проект будет успешным, Пентагон готов заказать порядка 400 ракет Ground Based Strategic Deterrent в ближайшее десятилетие. Совокупная стоимость программы производства новой МБР оценивается в 61 миллиард долларов.

Ранее в США заявили об успешных испытаниях возвращаемой МБР Minuteman III. Аппарат пролетел почти семь тысяч километров.