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«Этот день в истории». Что произошло 28 июня, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 июня, праздники, факты, люди

Вы узнаете о том, что стало поводом для начала Первой мировой войны, кто и при каких обстоятельствах открыл Северный морской путь, а также почему боксер Майк Тайсон откусил ухо своему сопернику.

В этот день в 1648 году стартовала важнейшая для науки экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева. Моряки первые прошли Берингов пролив между Америкой и Евразией. Изначально экспедиция имела цели, значимые лишь для промышленников — поиск моржовой и рыбной кости, однако принесла важнейшие научные результаты, главный из которых — открытие Северного морского пути.

Также 28 июня, но уже 1914 года, произошло событие, ставшее формальным поводом для начала Первой мировой войны. В боснийском городе Сараево террористы убили наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Политическая цель убийства — отделение Южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Великой Сербии или Югославии.

В этот день состоялся скандальный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, в ходе которого «Железный Майк» откусил ухо своему сопернику.

28 июня родились многие известные личности, среди них — известный философ эпохи Просвещения Жан Жак Руссо, а также основатель Space-X и Tesla Илон Маск.

С какими еще событиями связан этот день, расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

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этот день в истории
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