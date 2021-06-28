Объявленного в федеральный розыск иностранца поймали на границе с Абхазией

Краснодар, 28 июня. Сотрудники погранслужбы пункта пропуска «Адлер» задержали иностранного гражданина, который находится в федеральном розыске.

Мужчину 1981 года рождения разыскивали за преступление, совершенное на территории Ростовской области. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

Для проведения дальнейших процессуальных действий таможенники передали задержанного инициатору розыска — ГУ МВД по Ростовской области, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Незадолго до этого в Приморье задержали 24-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск. По версии следствия, она тайно переводила деньги с банковской карты своей 57-летней знакомой и удаляла с ее телефона уведомления о транзакциях, сообщала Deita.