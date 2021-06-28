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Вертолет столкнулся с линией электропередач и потерпел крушение в США

Происшествия
Вертолет столкнулся с линией электропередач и потерпел крушение в США
Global Look Press  /  MOD Russia

Вашингтон, 28 июня. Вертолет для уборки урожая потерпел крушение, столкнувшись с линией электропередач. Инцидент произошел в американском штате Северная Каролина.

По предварительной информации, пилот выжил и смог самостоятельно эвакуироваться после падения. О причинах произошедшего пока не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что получило информацию о крушении. В ближайшее время ведомство проведет расследование обстоятельств произошедшего.

СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти, сообщал сайт 360tv.ru. На борту находилось три члена экипажа.

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сша вертолет крушение
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