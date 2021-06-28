Мультфильм «Лука» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Москва, 28 июня. Мультфильм «Лука» стал лидером российского проката, собрав в выходные 85,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные за период с 24 по 27 июня.

Картина рассказывает о двух мальчиках, которые скрывают секрет от жителей итальянской деревни: они морские чудовища. Мультфильм Энрико Касароса вышел на экраны в России 17 июня.

На второй строчке оказался комедийный боевик «Телохранитель жены киллера», пишет «Культуромания». Он собрал за четыре дня 57,8 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров американская картина «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли, собравшая за уикенд 46,7 миллиона рублей, передает портал kinobusiness.com.

На прошлой неделе «Лука» также стал лидером российского проката. В прошлый уикенд картина собрала 132,5 миллиона рублей.