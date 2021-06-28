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Последствия учений НАТО Sea Breeze на Украине обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 10:12
Украина
Последствия учений НАТО Sea Breeze на Украине обсудят в «Патриоте»
facebook.com  /  Sea Breeze exercise

Крупнейшие учения НАТО Sea Breeze на Украине пройдут с 28 июня по 23 июля. Наблюдатели предполагают, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит Киеву современное вооружение и боеприпасы, которое затем направят в Донбасс.

Что демонстрирует НАТО, проводя учения в националистической стране? Каких еще провокаций ждать России и как отвечать на них? Почему все больше наблюдателей говорят о неумолимо приближающейся войне? Какое оружие получат ВСУ и когда они вновь атакуют Донбасс?

На эти и другие вопросы ответят специалисты в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Эфир пройдет в понедельник, 28 июня, в 15:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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