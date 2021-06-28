Последствия учений НАТО Sea Breeze на Украине обсудят в «Патриоте»

Крупнейшие учения НАТО Sea Breeze на Украине пройдут с 28 июня по 23 июля. Наблюдатели предполагают, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит Киеву современное вооружение и боеприпасы, которое затем направят в Донбасс.

Что демонстрирует НАТО, проводя учения в националистической стране? Каких еще провокаций ждать России и как отвечать на них? Почему все больше наблюдателей говорят о неумолимо приближающейся войне? Какое оружие получат ВСУ и когда они вновь атакуют Донбасс?

На эти и другие вопросы ответят специалисты в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Эфир пройдет в понедельник, 28 июня, в 15:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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