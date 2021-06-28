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Военнослужащие ВВО отработали перехват противника в рамках учений на Курилах

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:27
Армия
Военнослужащие ВВО отработали перехват противника в рамках учений на Курилах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 28 июня. Подразделения Восточного военного округа провели масштабные учения на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба ВВО.

В рамках маневров морская пехота высадилась на островах и при поддержке артиллерии уничтожила десантные группы условного противника.

«В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту «противника». В ходе учебного боя он был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО. Маневры прошли в трех локациях — на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маневры российских военных на Курилах обеспокоили Японию. Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като выразил протест Москве в связи с «усилением военного присутствия России» на островах.

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