Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о травме Де Брейне

Севилья, 28 июня. Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал травмы Кевина Де Брейне и Эдена Азара в матче 1/8 финала Евро-2020 против португальцев.

Матч проходил на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» и завершился с минимальным счетом в пользу команды Роберто Мартинеса 1:0. Автором единственного гола в матче стал Торган Азар. Сборная Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы встретится с итальянским коллективом Роберто Манчини.

По словам Куртуа, скорее всего, европейское первенство для Эдена подошло к окончанию. Как отметил бельгийский голкипер, ситуация с Де Брейне вызывает опасения.

«Нам нужно чудо. Де Брейне не может согнуть лодыжку», — цитирует Куртуа издание Tuttomercatoweb.

Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Бельгии встретится с итальянской командой, накануне победившей Австрию. Матч пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена», старт — в 22:00 мск.