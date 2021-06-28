Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 10:17
10:16
Евро 2020
Роналду бросил капитанскую повязку на газон после поражения от Бельгии
10:16
Шоу-бизнес
Проклова объяснила, почему решила рассказать о домогательствах известного актера
10:15
Общество
«Замечательный человек»: Проклова простила домогавшегося ее актера
10:12
Политика
США опасаются влияния антироссийских санкций на Казахстан
10:10
Происшествия
Жительница Бийска разоблачила уловку мошенников и сохранила 300 тыс. рублей
10:10
Технологии
В Роскосмосе рассказали, как идет подготовка к пуску «Союз-2.1а» с Байконура
10:10
Экономика
Бизнесмены рассказали о самых неуступчивых партнерах во время пандемии
10:09
Происшествия
Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью
10:08
Евро 2020
Тренера Де Бура уволят после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020
10:06
Шоу-бизнес
Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа
Все новости

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о травме Де Брейне

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:18
Евро 2020
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о травме Де Брейне
Global Look Press  /  Panoramic

Севилья, 28 июня. Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал травмы Кевина Де Брейне и Эдена Азара в матче 1/8 финала Евро-2020 против португальцев.

Матч проходил на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» и завершился с минимальным счетом в пользу команды Роберто Мартинеса 1:0. Автором единственного гола в матче стал Торган Азар. Сборная Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы встретится с итальянским коллективом Роберто Манчини.

По словам Куртуа, скорее всего, европейское первенство для Эдена подошло к окончанию. Как отметил бельгийский голкипер, ситуация с Де Брейне вызывает опасения.

«Нам нужно чудо. Де Брейне не может согнуть лодыжку», — цитирует Куртуа издание Tuttomercatoweb.

Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Бельгии встретится с итальянской командой, накануне победившей Австрию. Матч пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена», старт — в 22:00 мск.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о травме Де Брейне
евро-2020 сборная бельгии сборная Португалии куртуа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru