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Медики объяснили, как уменьшить боль в руке после прививки от COVID-19

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Общество
Медики объяснили, как уменьшить боль в руке после прививки от COVID-19
pixabay.com

Москва, 28 июня. Некоторые люди отмечают дискомфорт в области плеча после прививки от коронавируса. Врачи рассказали, как облегчить этот симптом.

Специалисты рекомендуют смочить чистую ткань холодной водой и приложить ее к месту инъекции. Это способствует снижению отека, а также облегчит боль. Расслабить мышцы руки поможет компресс, смоченный теплой водой.

После процедуры вакцинации можно выпить аспирин, парацетамол или ибупрофен. Эти препараты снимут озноб и первые признаки простуды. Но стоит следить за количеством принятых лекарств, эксперты не рекомендуют перебарщивать с дозировкой.

Также поможет расслабить руку перед уколом, а после аккуратно вытянуть ее. Это усилит приток крови к месту инъекции и снизит болевые ощущения.

Роспотребнадзор ранее объяснил, когда прививка от коронавируса становится бессмысленной. Несвоевременное получение компонентов прививки от коронавируса может повлиять на результаты процедуры.

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вакцинация коронавирус боль в руке
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