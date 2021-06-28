Около 50 человек пострадали и 7 погибли при взрыве в Бангладеш

Дакка, 28 июня. Трехэтажный дом обрушился в бангладешской столице в результате мощного взрыва. Погибли по меньшей мере семь человек, передает Xinhua.

По информации местной полиции, в здании находились магазины и рестораны. Повреждения также получили соседние строения и несколько автобусов.

Еще 50 человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Правоохранители начали расследование, причины взрыва выясняются. Доказательств причастности террористов к ЧП пока не получено.

Незадолго до этого в Приморском крае из-за взрывных работ на карьере осколок породы рухнул на крышу частного дома и проломил ее, упав на кровать. Незадолго до происшествия на этом месте играли дети, сообщала Deita.