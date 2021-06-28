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Около 50 человек пострадали и 7 погибли при взрыве в Бангладеш

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:21
Происшествия
Около 50 человек пострадали и 7 погибли при взрыве в Бангладеш
wikipedia.org  /  Ahron de Leeuw/CC BY 2.0

Дакка, 28 июня. Трехэтажный дом обрушился в бангладешской столице в результате мощного взрыва. Погибли по меньшей мере семь человек, передает Xinhua.

По информации местной полиции, в здании находились магазины и рестораны. Повреждения также получили соседние строения и несколько автобусов.

Еще 50 человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Правоохранители начали расследование, причины взрыва выясняются. Доказательств причастности террористов к ЧП пока не получено.

Незадолго до этого в Приморском крае из-за взрывных работ на карьере осколок породы рухнул на крышу частного дома и проломил ее, упав на кровать. Незадолго до происшествия на этом месте играли дети, сообщала Deita.

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взрыв смерть бангладеш
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