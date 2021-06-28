Курсы иностранных валют выросли на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 28 июня. Курсы американской и европейской валют увеличились в понедельник на открытии торгового дня.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос 28 июня на шесть копеек. Стоимость валюты составляла 72,26 рубля, передает ТАСС.

Курс евро также увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Как сообщает торговая площадка, европейская валюта дорожала на 14 копеек, достигая отметки в 86,36 рубля.

Жителям Российской Федерации посоветовали не торопиться с продажей иностранных валют. На важность диверсификации валютной корзины для сбережения накоплений указала экономист Оксана Покровская.