Жертвами ДТП с автобусом под Волгоградом стали три человека

Волгоград, 28 июня. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Чернышевском районе Волгоградской области.

Дорожный инцидент случился ночью. Водитель Opel Corsa обгонял автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, выполнявший рейс Анапа — Волгоград. Травмы получили водитель и пассажир Opel Corsa, а также мужчина, управлявший пассажирским транспортом. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. Пассажиры и водитель ВАЗ-2107 были в состоянии алкогольного опьянения, сообщал сайт 360tv.ru.