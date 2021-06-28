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Жертвами ДТП с автобусом под Волгоградом стали три человека

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:13
Происшествия
Жертвами ДТП с автобусом под Волгоградом стали три человека
wikipedia.org  /  Ilya Plekhanov

Волгоград, 28 июня. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Чернышевском районе Волгоградской области.

Дорожный инцидент случился ночью. Водитель Opel Corsa обгонял автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, выполнявший рейс Анапа — Волгоград. Травмы получили водитель и пассажир Opel Corsa, а также мужчина, управлявший пассажирским транспортом. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. Пассажиры и водитель ВАЗ-2107 были в состоянии алкогольного опьянения, сообщал сайт 360tv.ru.

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дтп волгоград автобус
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