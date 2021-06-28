Титов представит Путину доклад о проблемах малого бизнеса и путях их решения

Москва, 28 июня. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представит президенту РФ Владимиру Путину специальный доклад, посвященный путям решения проблем малого и среднего предпринимательства.

В докладе Титова, по данным РИА Новости, содержатся предложения и меры системного характера. Они направлены на развитие всех сегментов бизнеса. Речь в том числе идет о снижении налоговой нагрузки на предприятия и уменьшения административного давления на бизнес.

Малый и средний бизнес, по мнению Титова, сейчас остро нуждается в льготном рефинансировании и реструктуризации кредитов. Из-за пандемии коронавируса предприниматели в 2020 году потеряли больше трети выручки.

В перечне мер сказано о компенсации компаниям МСП расходов на ПЦР-тесты и об ослаблении ограничений на привлечение работников из ближнего зарубежья. В случае объявления длинных выходных сотрудникам следует оплачивать простой напрямую, минуя работодателя, отмечено в докладе.

Титов ранее назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. Это будет возможно, по его словам, в случае роста инвестиций в технологии.