Фрэнк Синатра мог вернуться к своей первой жене

Лос-Анджелес, 28 июня. Легендарный исполнитель Фрэнк Синатра, возможно, подумывал о том, чтобы в последние годы жизни вернуться к своей первой жене, Нэнси Синатре — старшей.

Об этом заявил Тони Оппедисано, служивший членом команды управления покойной звезды. Отмеченный наградами продюсер недавно написал мемуары под названием «Синатра и я: в предрассветные часы». В них говорится об их десятилетней дружбе, которая началась, когда Оппедисано был всего 21 год. Об этом пишет Fox News.

В своем интервью он рассказал, что именно Нэнси перед своей смертью побудила его поделиться своей историей. Она скончалась в 2018 году в возрасте 101 года.

«Нэнси была, наверное, самой долгой его дружбой в жизни. И там было какое-то утешение. Но это не меняло того факта, что Фрэнк был очень сильно влюблен в Барбару, свою последнюю жену. Их брак продлился на 22 года дольше, чем любой другой брак в его истории. И это было то, что, вероятно, никогда не могло произойти, потому что слишком много людей пострадало бы», — отметил Оппедисано.

Он добавил, что не было способа узнать, как восстановить отношения с Нэнси, если не пересмотреть их брак, учитывая связь Фрэнка и Барбары. По мнению продюсера, певец оказался между молотом и наковальней. Однако они с бывшей супругой оставались очень близки.

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