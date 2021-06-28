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Губернатор Камчатки первым в России назначил заместителя на пост по борьбе с COVID-19

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Общество
Губернатор Камчатки первым в России назначил заместителя на пост по борьбе с COVID-19
Global Look Press  /  Serguei Fomine

Петропавловск-Камчатский, 28 июня. Губернатор Камчатского края стал первым в истории России, кто ввел должность заместителя на пост по борьбе с коронавирусом. Им стал Александр Кузнецов.

Решение о введение такого поста пришло в связи с тем, что местный минздрав не справляется с нагрузкой пациентов в регионе. Также на Камчатке отмечается слабое формирование коллективного иммунитета, заявил губернатор края Владимир Солодов.

«С учетом опыта работы в этом направлении, исполнять обязанности специального вице-губернатора с сегодняшнего дня назначаю Александра Олеговича Кузнецова», — передает официальный сайт Камчатского края.

Ранее вирусолог Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса. Зараженные коронавирусом люди стали выделять большее количество частиц инфекции.

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Александр Кузнецов камчатский край вакцинация коронавирус COVID-19
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