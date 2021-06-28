США готовы провести испытания новой баллистической ракеты в 2023 году

Вашингтон, 28 июня. Американские власти собираются провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent через два года, сообщают журналисты из США.

Обновленная версия ракеты данного типа представляет собой замену действующих МБР LGM-30G Minuteman III, которые являются наземными компонентами американской триады. Правительство США выделит в ближайшее время около 60 млрд долларов на это. Баллистическая ракета Ground Based Strategic Deterrent станет одной из лучших в мире. Она сможет поразить практически любые наземные цели.

Ранее стало известно, что российская атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море. После завершения проверки технических составляющих начнутся государственные испытания.