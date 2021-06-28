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Корабли ВМФ России успешно отразили атаку условного противника в Средиземном море

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:23
Армия
Корабли ВМФ России успешно отразили атаку условного противника в Средиземном море
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Москва, 28 июня. Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также ракетный крейсер «Москва» приняли участие в совместных с авиацией ВКС России учениях в Средиземном море.

Маневры начались 25 июня. Экипажам кораблей ВМФ России пришлось отразить атаку условного противника, заявили в Минобороны.

«Экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», рассказали в военном ведомстве.

Особый акцент во время маневров был сделан на противодействии самолетам, вертолетам и беспилотникам. С поставленной задачей военные справились успешно.

Главком ВМФ РФ Николай Евменов ранее анонсировал совместные учения с ВМС Индии и Пакистана. Пройти они должны в 2021 году.

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