Последствия потопа стали новой достопримечательностью Ялты для туристов

Ялта, 28 июня. Поток туристов в Ялту увеличился. Отдыхающие на других курортах Крыма съезжаются сюда, чтобы запечатлеть на фото и видео последствия недавнего подтопления города.

О новой «достопримечательности» Ялты для путешественников рассказал председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Туристы, по его словам, охотно фотографируются на фоне следов недавнего разгула стихии.

Туристическая жизнь в Ялте уже наладилась. Санатории предоставляют лечебные услуги. Экскурсии во дворцы, расположенные на южном берегу полуострова, возобновились.

«Все объекты дальше продолжают работать, принимать. Кого чуть зацепило, те буквально через сутки были в рабочем режиме», — подчеркнул Черняк в беседе с ТАСС.

Мэр Ялты Янина Павленко недавно назвала ситуацию в городе стабильной. Электроснабжение во всех районах восстановлено. Для обеспечения жителей водой пришлось, по ее словам, задействовать альтернативные источники.