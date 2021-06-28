Германия предложит запретить въезд британским туристам в ЕС из-за «Дельты»

Берлин, 28 июня. Немецкий канцлер Ангела Меркель собирается в понедельник обсудить с коллегами возможный запрет британцам на въезд в ЕС.

Причиной такого шага стало распространение мутации коронавируса «Дельта», передает ТАСС. Газета The Times пишет, что Меркель планирует сделать Великобританию страной, которая «вызывает озабоченность», а также запретить британцам въезжать в страны ЕС. Эта мера может распространяться как на привитых людей, так и на тех, кто не прошел вакцинацию.

Против этого запрета собираются выступить Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре проверяют информацию о якобы зафиксированной в России мутации «Дельта плюс». Такие сообщения часто не являются правдой, подчеркнули в ведомстве.