Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 10:16
10:15
Общество
«Замечательный человек»: Проклова простила домогавшегося ее актера
10:12
Политика
США опасаются влияния антироссийских санкций на Казахстан
10:10
Происшествия
Жительница Бийска разоблачила уловку мошенников и сохранила 300 тыс. рублей
10:10
Технологии
В Роскосмосе рассказали, как идет подготовка к пуску «Союз-2.1а» с Байконура
10:10
Экономика
Бизнесмены рассказали о самых неуступчивых партнерах во время пандемии
10:09
Происшествия
Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью
10:08
Евро 2020
Тренера Де Бура уволят после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020
10:06
Шоу-бизнес
Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа
10:06
Общество
Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающихся ливней
10:03
Происшествия
Жительницу Башкирии убило молнией во время прогулки в лесу
Все новости

Германия предложит запретить въезд британским туристам в ЕС из-за «Дельты»

1079
Политика
Германия предложит запретить въезд британским туристам в ЕС из-за «Дельты»
Global Look Press  /  Darmer/Davids

Берлин, 28 июня. Немецкий канцлер Ангела Меркель собирается в понедельник обсудить с коллегами возможный запрет британцам на въезд в ЕС.

Причиной такого шага стало распространение мутации коронавируса «Дельта», передает ТАСС. Газета The Times пишет, что Меркель планирует сделать Великобританию страной, которая «вызывает озабоченность», а также запретить британцам въезжать в страны ЕС. Эта мера может распространяться как на привитых людей, так и на тех, кто не прошел вакцинацию.

Против этого запрета собираются выступить Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре проверяют информацию о якобы зафиксированной в России мутации «Дельта плюс». Такие сообщения часто не являются правдой, подчеркнули в ведомстве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Германия предложит запретить въезд британским туристам в ЕС из-за «Дельты»
меркель ес германия британия европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru