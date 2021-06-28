Уильям и Гарри поссорились во время похорон принца Филиппа

Лондон, 28 июня. Королевский биограф Роберт Лейси утверждает, что герцоги Сассекский и Кембриджский поссорились на похоронах своего деда принца Филиппа.

По мнению британского историка, члены королевской семьи не смогли найти общий язык во время собрания. Королевский эксперт считает, что принцы Уильям и Гарри спорили в часовне Святого Георгия через несколько минут после того, как камеры запечатлели их, говорящих снаружи. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Они были там, вцепившись друг другу в глотки так же яростно, как и всегда. Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Слишком много грубых и обидных вещей было сказано», — заявил Лейси.

wikipedia.org / Carfax2

Он ссылается на источник, который утверждает, что между герцогами Кембриджским и Сассекским, а также принцем Чарльзом не было семейной встречи. Вместо этого Уильям и его жена Кейт Миддлтон, как сообщают инсайдеры, отправились домой, как только завершили свои встречи.

«После похорон принца Филиппа не было ни примирения, ни братских посиделок, ни «мини-саммита». Конфликт между двумя жестоко разделенными сыновьями Дианы, похоже, закончится нескоро», — подчеркнул Роберт.

Ранее стало известно, что герцогини Сассекская и Кембриджская оставляют через ожерелья друг другу скрытые послания.