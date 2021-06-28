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Пекин уверен в успешном развитии России под руководством Путина

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Политика
Пекин уверен в успешном развитии России под руководством Путина
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 28 июня. Власти Китайской Народной Республики выразили уверенность в успешном развитии РФ под руководством президента России Владимира Путина.

Соответствующее заявление на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, сделал заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

Он сказал, что Китай уверен в успешном достижении российским народом всех поставленных задач государственного развития под руководством Путина. Го Ечжоу отметил, что за последнее время Россия смогла добиться успехов в социально-экономическом развитии.

Ранее сообщалось, что Путин провел экстренную беседу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Точно неизвестно, что они обсуждали, но в это же время британский эсминец нарушил территориальную границу РФ.

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Все новости / Политика / Пекин уверен в успешном развитии России под руководством Путина
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