Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 10:16
10:15
Общество
«Замечательный человек»: Проклова простила домогавшегося ее актера
10:12
Политика
США опасаются влияния антироссийских санкций на Казахстан
10:10
Происшествия
Жительница Бийска разоблачила уловку мошенников и сохранила 300 тыс. рублей
10:10
Технологии
В Роскосмосе рассказали, как идет подготовка к пуску «Союз-2.1а» с Байконура
10:10
Экономика
Бизнесмены рассказали о самых неуступчивых партнерах во время пандемии
10:09
Происшествия
Утечку опасного вещества обнаружили на железнодорожной станции под Тюменью
10:08
Евро 2020
Тренера Де Бура уволят после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020
10:06
Шоу-бизнес
Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТа
10:06
Общество
Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающихся ливней
10:03
Происшествия
Жительницу Башкирии убило молнией во время прогулки в лесу
Все новости

Как воспитать патриотичную молодежь, расскажет директор музея «Живая история»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:31
571
Общество
Как воспитать патриотичную молодежь, расскажет директор музея «Живая история»
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Исторический музей 516-й школы Невского района Петербурга представляет новую экспозицию, посвященную атомной подводной лодке «Комсомолец», погибшей тридцать лет назад в Норвежском море.

Почему современная молодежь предпочитает равняться на тиктокеров и представителей шоу-бизнеса, а не на истинных героев нашего времени: врачей, военнослужащих, сотрудников МЧС? Об этом и не только мы поговорим на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Галина Андреева, заведующая музеем, расскажет в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» об уникальных экспонатах, доступных школьникам. На сегодня основной фонд музея содержит 1570 экспонатов и 9 экспозиций, он размещается в здании школы на Народной улице.

Сергей Надеин, режиссер-документалист, действительный член Арктической академии и Русского географического общества, расскажет о фильме, посвященном погибшей подводной лодке и школьному музею.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 28 июня, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как воспитать патриотичную молодежь, расскажет директор музея «Живая история»
россия патриотизм молодежь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru