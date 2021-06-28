Исторический музей 516-й школы Невского района Петербурга представляет новую экспозицию, посвященную атомной подводной лодке «Комсомолец», погибшей тридцать лет назад в Норвежском море.

Почему современная молодежь предпочитает равняться на тиктокеров и представителей шоу-бизнеса, а не на истинных героев нашего времени: врачей, военнослужащих, сотрудников МЧС? Об этом и не только мы поговорим на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Галина Андреева, заведующая музеем, расскажет в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» об уникальных экспонатах, доступных школьникам. На сегодня основной фонд музея содержит 1570 экспонатов и 9 экспозиций, он размещается в здании школы на Народной улице.

Сергей Надеин, режиссер-документалист, действительный член Арктической академии и Русского географического общества, расскажет о фильме, посвященном погибшей подводной лодке и школьному музею.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 28 июня, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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