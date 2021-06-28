У королевы Елизаветы II была запасная сестра

Лондон, 28 июня. Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон написал книгу, в которой рассказал, что у королевы Великобритании Елизаветы II была сестра, являвшаяся кандидатом на роль монарха.

Быть «запасным» на роль королевы очень сложно из-за множества проблем, к которым никто не готов. Эти трудности испытала и принцесса Маргарет. Об этом пишет телеканал Fox News.

Эндрю Мортон написал книгу «Елизавета и Маргарет: Интимный мир сестер Виндзор». В ней говорится об их преданности друг другу и напряженности, которую они пережили на своем пути.

Для своей книги биограф сумел разыскать нескольких приближенных принцессы, бывших дворцовых помощников, а также инсайдеров, знавших сестер на протяжении многих лет. Маргарет скончалась в 2002 году в возрасте 71 года.

«Так много внимания было уделено принцам Уильяму и Гарри. Тем не менее я хотел исследовать жизнь этих сестер, у которых были уникальные отношения, и они навсегда повлияли на монархию. Они были невероятно близки, но как соль и перец. Чтобы понять королеву, нужно понять Маргарет, и это дает более полное представление о Виндзорах и их правлении. Это был увлекательный проект, который дал мне совершенно другую перспективу», — отметил Мортон.

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Несмотря на свой королевский статус, женщины не всегда сталкивались с пристальным вниманием СМИ. Когда Маргарет и Елизавета родились, их отец Георг VI был герцогом Йоркским. Однако все изменилось, когда их дядя Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году и женился на Уоллис Симпсон, разведенной американской светской львице. Это подтолкнуло их отца на трон и сделало Елизавету неожиданным кандидатом на пост будущей королевы Англии.

«Маргарет пришлось столкнуться с трудностями в качестве запасной. Каждый запасной сталкивается с этим, не только Маргарет. Задача состоит в том, чтобы найти соответствующую и значимую роль в жизни. На вас не смотрят как на кого-то, кто станет королем или королевой. Это трудно. Существует иерархия, и вы внезапно оказываетесь на дне», — отметил биограф.

Ранее стало известно, что принц Уильям может стать первым монархом, который отречется от престола.