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Экс-парень Бритни Спирс раскрыл детали жизни певицы под опекунством

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:00
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Шоу-бизнес
Экс-парень Бритни Спирс раскрыл детали жизни певицы под опекунством
Global Look Press  /  Pa/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 28 июня. Бывший парень известной поп-певицы Бритни Спирс заявил, что отношения с ней были невозможны из-за ее отца, который является ее опекуном. Кроме того, она хотела еще одного ребенка.

Молодой человек, который встречался с исполнительницей, предпочел не называть свое имя. Он боится, что у него могут быть проблемы из-за реакции семьи Спирс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Она четыре или пять раз в неделю просила его (отца. — Прим. ред.) прекратить опекунство, а они всегда давали ей какую-то ерунду. Ингхэм (адвокат певицы. — Прим. ред. ) употребил слово «официально». Что это вообще значит, когда кто-то звонит вам четыре раза в неделю и спрашивает: «Как мне покончить с этим?». Я надеюсь, что она подаст в суд из-за этого. Я дам показания, если до этого дойдет», — отметил мужчина.

Он утверждает, что отец Бритни любит все контролировать. Он делает это ради того, чтобы причинить боль собственной дочери.

«Больше всего на свете она хочет иметь дочь. Это все, чего она когда-либо хотела. Они удерживали ее от этого. Ей сказали, что вместо этого она должна выступать в Вегасе», — подчеркнул парень.

Ранее певица Бритни Спирс заявила, что скрывала от фанатов свои личные проблемы на протяжении нескольких лет.

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